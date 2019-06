Spiel, Spaß und Grillvergnügen

Kneipp-Verein Barsinghausen feiert das Sommerfest im Garten der Petrusgemeinde

Es ist schon Tradition beim Kneippverein Barsinghausen: im Juni wird das Sommerfest gefeiert. Dieses Jahr wieder im „normalen“ Rahmen, denn 2018 wurde dabei ein Kneipptag, mit vielen Aktionen, veranstaltet.Doch es war kein normales Sommerfest, denn die Organisatoren hatten sehr viel Arbeit und Mühe in die Vorbereitungen investiert und konnten so den mehr als 66 Gästen nicht nur ein umfangreiches Kuchenbüfett und später Leckeres vom Grill bieten, sondern auch für die Unterhaltung sorgen. Ein etwas kniffliges Quizz mit 14 Fragen rund um Sebastian Kneipp sorgte an den Tischen für rege Diskussionen und manches Stirnrunzeln, und es war auch die Bemerkung: ach hätte ich doch hier jetzt einen Internetzugang, zu hören.An einem Tisch konnten das in Holland sehr beliebte Sjoelbak, eine Art Shuffelboard im Kleinformat, gespielt werden. Hier wurde eine Rangliste ausgespielt und es stand am Schluss ein Sieger mit 27 Punkten fest. Auch das Gartenmikado fand rege Mitspieler und manchmal musste eine Windböe für das Wackeln eines Stabes als Ausrede herhalten.Selbstverständlich gab es am Schluss bei der Siegerehrung nur Sieger mit vielen Preisen. Für die Besten aus dem Quizz mit 12 richtigen Antworten gab es Sebastian-Kneipp-Rosen und Bücher und auch die besten in der Rangliste des Sjioelbak gingen bei der Preisverleihung nicht leer aus.Bleibt nur zum Schluss noch einmal ein herzliches Dankeschön zu sagen an die Spender von Kuchen und Salaten, den Wareneinkäufern, den Helfern beim Herrichten der Räume und Tische, den Grillmännern und den Organisatoren, ohne die das Fest nicht so schön geworden wäre.