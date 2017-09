Vom Parkplatz Osterwald-Am Anhalt- machten sich am 23.09.17, bei doch schon frühherbstlichem Wetter, 15 Wanderer vom Kneippverein Barsinghausen zu einer 14km langen Wanderung durch den östlichen Deister auf.Bei recht forschem Tempo ging es zuerst auf der Tiefbaustraße in östlicher Richtung stetig bergan, um dann auf dem Grenzweg die Höhen am Gallberg zum späteren Stellweg zu überwinden. Hierbei säumten alte Eichen und Buchen den Weg und die kleineren Ahornbäume zeigten schon die ersten Herbstfärbungen in ihrem Laub. Einen schönen Kontrast dazu bildete die Eberesche, auch Vogelbeere genannt, mit ihren roten Beeren.Schon nach etwas mehr als zwei Stunden hatten die Wanderer die 8,5km bis zum Restaurant Sennhütte zur Mittagseinkehr erreicht und konnte sich dort von der sehr netten und freundlichen Bedienung die bestellten Speisen zum Verzehr servieren lassen. Ein Lob an die Küche: sämtliche Essen waren wie immer sehr gut und es hat allen bestens gemundet.So gestärkt machte sich die Gruppe nun auf den Rückweg, nicht aber vorher noch das Naturschutzgebiet St. Avold zu besuchen. Hierbei handelt es sich um einen aufgelassenen Steinbruch, der sich durch Grund-und Oberflächenwasser zu einem einmaligen Biotop gewandelt hat.*) Der Steinbruch wurde um 1900 aufgelassen und bis 1964 betrieben, wobei bereits im 15.Jahrhundert die Stadt Hildesheim 1402 die Steine für ihre Kanonenkugeln aus dem Osterwald, bezog, wenn auch aus den direkt benachbarten Mehler Steinbrüchen. Bereits im 19. Jahrhundert stieg der Bedarf an Steinen aus dem Osterwald für Mühlensteine , Platten für Fußwege usw. stetig.Der St. Avold Steinbruch wurde um 1900 von Mauermeister Wilhelm Jung erschlossen. Er bekam den Beinamen St. Avold oder „Sanktivol“ in Anspielung auf die Entfernung der Garnisonstadt St. Avold in Lothringen von Osterwald, weil der Steinbruch so weit von Osterwald entfernt lag, dass die Arbeiter teilweise im Steinbruch übernachteten. 1924 erfolgte die Übernahme des Steinbruchs von der hannoverschen Straßenbaufirma Gebrüder Schröder; bis 1964 als Sandsteinbruch genutzt, heute Naturschutzgebiet.*) entnommen aus: http://www.salzhemmendorf.de/geschichte/osterwald/... Der Ameisenweg führte von hier die Gruppe nun immer bergab zum Weg An Anhalt und schon bald waren die Fahrzeuge am Parkplatz erreicht. Selbstverständlich wurde zum Abschluß mit „dem Kreis“ der Wanderer der Wanderführer für diese schöne und interessante Wanderung gelobt und im Gegenzug bedankte sich der Wanderführer bei der Wandergruppe für das Vertrauen und die unfallfreie Teilnahme.Karl-Heinz Pfennig