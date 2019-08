Der Mittelpunkt von Barsinghausen und ein Relikt aus der Eiszeit

Fahrradgruppe des Kneipp-Verein Barsinghausen auf Sommertour nach Wunstorf.

Die Donnerstag-Tour der Radgruppe des Kneipp-Verein Barsinghausen führte am 01.08.2019 zum Ziel- und Wendepunkt nach Wunstorf. 10 Radler trafen sich am ASB-Bahnhof in Barsinghausen in gewohnter Weise zum Start. Bei bestem Radwetter ging es um 10:00 Uhr gen Norden los.Nach wenigen Minuten war der Mittelpunkt von Barsinghausen erreicht. Nein, nicht in der Kernstadt, sondern der geografische Mittelpunkt von Barsinghausen.Dieser liegt in der Feldmark auf halbem Wege nördlich der Calenberger Straße und Nordgoltern. Ein dort angebrachter Hinweis nennt die Koordinaten 52° 19‘ 31“ Nord 09° 28‘ 57“ Ost.Für einen Halt war es allerdings viel zu früh, war man doch gerade erst in Schwung gekommen. So führte der Weg weiter über Nordgoltern nach Stemmen. Hier bei leichter Steigung über den Stemmer Berg nach Lathwehren. Auf gut ausgebautem Feldweg fuhren wir östlich und querten die Kreisstraße 253.Direkt vor uns auf dem Mühlenberg tauchte dann der Findling von Ostermunzel auf. Dieser riesige Stein mit 27,5 Tonnen Gewicht wurde 2013 beim Pflügen entdeckt, 2016 geborgen und an seine jetzige Stelle verbracht. In der nachfolgenden Zeit wurde der Ort weiter aufgehübscht und mit Rastgelegenheit, Infotafeln versehen.Nach 13 km der richtige Zeitpunkt und Ort um die erste Pause einzulegen.Die Tour führte weiter über Holtensen, Kolenfeld über den Mittellandkanal auf Wunstorf zu. Dort war die Einkehr im Nordwesten am Rande eines kleinen Waldes am Weg nach Steinhude arrangiert. Das Wetter verlangte geradezu nach dem Verweilen im Biergarten.Jede Pause geht einmal zu Ende. Der Rückweg führte über Bokeloh, Kolonie Idensen, Querung des Mittellandkanals auf Haste zu. Die Temperatur hatte etwas zugenommen und auch deshalb wurde ein kurzer Stopp noch im Haster Wald eingelegt.Der Rest des Weges bot kaum noch Schatten und führte über Scheller, Hohnhorst nach Bad Nenndorf. Nach Bantorf war auf bekannten Radwegen – nochmals über den „Mittelpunkt von Barsinghausen“ – unser Ausgangspunkt gegen 16:00 Uhr wieder erreicht.Streckenhinweise:Gut ausgebaute Straßen/ Radwege. Fast der gesamte Weg ist entspannt per Rad zu fahren;Einige km auf Landstraße mit wenig Autoverkehr.Gesamte Strecke 53 km. Fast gerade. Steigung/ Gefälle: 98 m.Bericht und Fotos: Dieter Ludewig