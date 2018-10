............................dann gibt es so liebe Menschen, die schicken einen "Knuddel" rüber .........oder mehr!Menschen, die eigentlich viel mehr "an der Backe" haben als ich!Und dafür fehlen mir irgendwie die richtigen Worte, denn einfach nur "Danke" zu sagen reicht wohl nicht. Ich hab Euch jedenfalls ganz doll lieb und verspreche, mich in Zukunft etwas mehr zusammenzureißen, gelle? :-)))))))))))))))))))))))))))))))