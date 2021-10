Spaß am Freitag ☎😂📞😂☎😂📞😂☎😂📞

"Guten Tag, wir würden gern mit Ihnen über Ihren Stromanbieter reden.""Och, wir sind mit unserem Stromanbieter eigentlich sehr zufrieden.""Bei wem sind Sie denn?""Wir sind bei WWM."Mehrere Sekunden Stille."Wie ist denn da der Arbeitspreis?""Oh, das kann ich jetzt so auf die Schnelle gar nicht sagen. Ich weiß nur, daß wir einen recht günstigen Vertrag haben.""Ich kann ja mal im Computer nachschauen, da haben wir alle Anbieter in einer Liste.""Ja, das machen Sie mal."Wieder mehrere Sekunden Stille."Also, da ist der Arbeitspreis grade auf 37,7 Cent erhöht worden.""Oh, das ist aber viel.""Ja, das stimmt, das ist sehr viel. Wie heißt denn Ihr Stromanbieter?"( Ähm, siehe weiter oben!!!!! )"Das müssen Sie doch wissen, der steht doch in Ihrer Liste im Computer, Sie haben mir doch schließlich grade eben deren Arbeitspreis genannt!"Äääähhhmmmmm..................Rauschen, leiser werdendes Rauschen, noch leiser werdendes Rauschen.................."Hallo, sind Sie noch da?"Also, die Dame konnte oder wollte uns dann in dieser Hinsicht wohl doch nicht mehr weiterhelfen. Aber bei einem Arbeistpreis von 37,7 Cent werden wir dann wohl doch SSS wechseln! 😂🤣😂🤣😂🤣😂