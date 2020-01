Schweinchens Blick auf die Welt

das wollt' so gerne menschlich sein."Sie sagen doch, das Schwein wär schlau,bin also eine kluge Sau"!So schnürt' das liebenswerte Tierdie Stiefel und sagt "Ciao" zu Stier,zu Schaf und Katz' und auch zu Hund,spaziert hinaus ins Erdenrund.Immer grad in Richtung Nord,so kam es in den ersten Ort.Grüßt ganz galant nach allen Seiten,grüßt die Nahen und die Weiten.Denn so hat's gelernt zu Haus,andres wäre ihm ein Graus.Es gab sich wirklich redlich Müh',war höflich abends und auch früh.Doch wurd' es bald des Besseren belehrt,daß kein Mensch um Höflichkeit sich schert.Ein Mensch 'nen Mensch als "Sau" benannt,nur weil er ihn nicht leiden kann!Und andernorts er hoch empört:"Sau zu sagen, UNERHÖRT!"Die er umarmt und "Liebste" nenntund doch verlacht, wozu sie sich bekennt!Sagt "Ich find' Dich so enorm"und verspottet ihre Körperform.Nach vorne in's Gesicht geschmeicheltund hinterrücks, da wird gespeichelt!Das Schweinchen schüttelt seinen Kopf,solch Mensch ist doch ein armer Tropf!Da bleib' ich lieber, was ich bin.Denn zu solchen Menschen gehör' ich wirklich nicht hin!