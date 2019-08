Sailin' away

Nr1: Da segelt also Greta Thunberg auf einer angeblichRacing-Yacht nach USA, um an einer dortigen Klimakonferenz teilzunehemen! Wohlgemerkt nicht auf einem simplen Segelboot! Nein, auf einer bis unters Dach mit Hightech vollgestopften RACING-Yacht!Ihr wißt schon, das ist da, wo diese tollen umweltfreundlichen Formel-1-Rennen stattfinden ( im Gegensatz zu unseren superschädlichen Diesel-PKWs! )!Nun, um erstmal vorab jedwedem Geschrei den "Wind aus den Segeln" zu nehmen ( um mal in der Seefahrt zu bleiben ), ich finde es großartig, wenn sich junge Menschen WIRKLICH Gedanken um die Zukunft unseres einzigartigen Planeten machen. Denn im Grunde genommen ist es nicht einmal mehr 5 vor 12, ich befürchte, es ist schon weit NACH 12!Aber heiligt deswegen der Zweck die Mittel? Denn daß eine Hightech-Racing-Yacht gar nicht klimaneutral sein kann, sollte doch wohl selbst einer 16-jährigen mit Asperger-Syndrom klar sein! Und hat sie den ganzen "Rattenschwanz", der ihr hinterher hechtet, wirklich nicht wahrgenommen? Hat sie wirklich geglaubt, die ganzen Journalisten würden ihr hinterher SCHWIMMEN????? Hat sie es nicht für nötig gehalten, sich vorab zu informieren, welche Art des Reisens die am wenigsten klimaschädliche ist?Und wenn ich dann in ein einem der Links lese, es wäre schon ziemlich eng auf der Yacht, sorry, aber dann kriege ich einen "Hals", der mindestens bis Hannover reicht! Ganz ehrlich, da hat die arme Greta wirklich mein vollstes Mitleid, daß es derart unbequem für sie ist!Nr. 2: Da müssen Kinder, um einmal am Tag eine warme Mahlzeit zu bekommen, zu einer Einrichtung namens "Arche" gehen! Von Freizeit-Aktivitäten wie Besuche in einem Zoo oder mal ins Kino gehen oder sich einfach nebenbei nur mal ein Eis zu leisten, ganz zu schweigen! Kinder, die sich wegen ihrer "billigen Klamotten" schämen! Und die trotzdem "die Zähne zusammenbeißen, um den Realschulabschluß zu bekommen" ( so gelesen in einer der ausliegenden Zeitungen, daher als Zitat in Gänsefüßchen gesetzt! )! Kinder, die sich vielleicht schon seit Jahren mit mehreren Geschwistern ein Zimmer teilen müssen und sich einfach nur ein Plätzchen wünschen, wo sie mal in Ruhe ihre Hausaufgaben erledigen können!Und nun fragt ihr euch sicherlich, was diese beiden Dinge gemeinsam haben? Auf den ersten Blick vielleicht gar nichts! Aber ich frage mich schon, was hätte man mit dem Geld, daß Gretas Klimatrip kostet, alles in eigenen Landen ( egal ob Deutschland oder Schweden oder meinetwegen auch Monaco, da ja Yacht-Sponsor! ) bewerkstelligen können!Ich bitte sehr um Entschuldigung, daß ich nicht wie alle anderen Greta Thunberg hochjubel und sie auf ein unantastbares Podest stelle! Ich hinterfrage eben auch manche Dinge, wenn ich Ungereimtheiten feststelle! Und hier paßt nun mal so einiges für mich nicht zusammen!Aber vielleicht habe ich ja Glück und der ein oder andere von Euch sieht das ähnlich!