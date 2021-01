Irrsinn des Tages II

In der Deister-Süntel-Klinik ( DSK ) sind 21 Mitarbeiter sowie 13 Patienten infiziert. Und das trotz eines hervorragenden Hygiene-Konzeptes!Und nun kommt's:Laut unserer Tageszeitung ( Ja! Diesmal ist es eine Zeitung, die "Neue Deister Zeitung" hat das Wort "Zeitung" immerhin im Namen! ;-))))) ) wurde das Personal der Deister-Süntel-Klinik ( "anders als in anderen Kliniken" ) bisher noch nicht gegen Corona geimpft! Grund: Die DSK ist kein "gelistetes Corona-Krankenhaus"!Aha! Seltsam nur, daß in der DSK schon seit Mitte letzten Jahres Covid-Patienten auf der Intensiv-Station liegen!Muß man nicht verstehen!