Frohe Feiertage Euch allen, liebe MH-ler!

Weihnachtsspuren

Wenn einer mir die Frage stellt,nach Weihnachten in unserer Welt,will ich ihm zeigen, was damals begann,als Weihnachten seinen Anfang nahm.Wo einer dem anderen neu vertrautund mit ihm eine Brücke baut,um Hass und Feindschaft zu überwinden,da kannst Du Weihnachtsspuren finden.Wo einer im Dunkeln nicht verstummt,sondern das Lied der Hoffnung summt,um Angst und Stille zu überwinden,da kannst Du Weihnachtsspuren finden.Wo einer gegen die Strömung schwimmtund fremde Lasten auf sich nimmt,um Not und Elend zu überwinden,da kannst Du Weihnachtsspuren finden.Wo einer im Unglück nicht verzagtund einen neuen Anfang wagt,um Leid und Trauer zu überwinden,da kannst Du Weihnachtsspuren finden.Wo einer das Unbequeme wagtund offen seine Meinung sagtum Schein und Lüge zu überwinden,da kannst Du Weihnachtsspuren finden.Wo einer Dich aus Trägheit wecktund einen Weg mit Dir entdeckt,um hohe Mauern zu überwinden,da kannst Du Weihnachtsspuren finden.(Autor leider nicht bekannt)Gefunden hier: http://www.lenneart.de/weihnachtsspuren/