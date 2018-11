Es ist an der Zeit............,

Hab sicher den ein oder andern verletzt,mit Worten außer Gefecht gesetzt.Ich folgte der Herde, war ein gutes Schaf;war ziemlich naiv, gehorsam und brav.Ein Fingerschnipsen reichte schon,damit ich mich vergriff im Ton.Ich befolgte die Worte meines Herrnund zu meiner Schande tat ich es gern!Denn leider ist der Mensch so gemacht,daß er nicht denkt, sondern erstmal lacht.Was stört's mich denn, wenn jemand anders denkt!Tut er mir damit nicht weh.........geschenkt!Und wenn er meint, die Erde sei'ne Scheibe! Mir doch einerlei!Meine Oma, selig, war auch "kluch"und hatte für vieles einen Spruch.Sie schrieb sie ein Büchlein klein,und hierfür fiel mir dieser ein:"Was Du nicht willst, das man Dir tu,das füg auch keinem andren zu"!Oder um es mit der lieben Barbara S. zu sagen:""Behandele ALLE Menschen so, wie Du auch selber behandelt werden möchtest"An dieser Stelle möchte ich mich öffentlich bei allen auf MH entschuldigen, denen ich irgendwann mal grundlos "auf die Füße getreten" bin! Ich wollte gefallen, es in vorauseilendem Gehorsam anderen recht machen. Ich würde jetzt gerne sagen, "Eigentlich bin ich gar nicht so"! Aber zu dem Zeitpunkt WAR ich so! Es gibt dafür keine Entschuldigung! Man muß einen Menschen, den man - warum auch immer - nicht mag, nicht auch noch fertig machen! Wird man angegriffen, sollte man sich verteidigen dürfen. Aber reine Böswilligkeiten müssen weiß Gott nicht sein!Ich habe so einiges hier auf MH getan, auf daß ich aus heutiger Scht nicht stolz sein kann, ungeschehen kann ich es nicht machen! Ich kann nur sagen "Es tut mir leid und ich versuche, mich zu bessern!"