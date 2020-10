Unterschriftensammlung für Bürgerbegehren läuft – großer Informationsbedarf der Bürger – hinterlistige Aktionen der Verwaltung geplant?

In den letzten zwei Wochen haben Mitglieder der(WgiR) unddes laufendenjeweils freitags während des Wochenmarktes und samstags in der Fußgängerzone damit begonnen, Unterschriften zu sammeln.Obwohl viele Bürger erstaunt sind, dass für eine Zweierfusionein Bürgerbegehren notwendig wurde, hingegen der Verwaltungsausschuss des Stadtratesentsprechenden Beschluss weiterverhandeln kann, war an deneinezu verzeichnen. Besonders gefragt sind beim Bürgerzumund demeiner Fusion zwischen Bad Lauterberg und Walkenried. Haben die Bewohner der weit auseinanderliegenden Orte dochoderüber Vereine oder andere Institutionen.Auch haben an Kommunalpolitik interessierte Bürger schnell festgestellt, dass es sich bei der hochangepriesenenvoninnerhalb von fünf Jahren und eine reinehandelt. Tatsächlich sind es nicht einmal die, sondern lediglich= 630.000 € pro Jahr. Nach den ersten fünf Jahren, also ab 2027 bleiben nur noch die höhere Schlüsselzuweisung in Höhe von 330.000 €, von denen etwa 150.000 € für die Kreisumlage abzuführen sind. Unter dem Strich bleiben demnach nur noch 180.000 € für Walkenried und Bad Lauterberg zusammen. Verteilt man diese Summen etwa auf die 2/3 der Einwohneranzahl aus Bad Lauterberg, dann beträgt derdieser Fusion ab 2027 letztlich nurWie von dieserder Bürgermeister/die Verwaltung dann das riesige Straßennetz, mehreren Dutzend Brücken, Stützmauern und zahlreichen kommunale Einrichtungen(Kindergärten, Tagesstätten, Schulen, Feuerwehr) unterhalten will, bleibt sein Geheimnis. Warum nun so plötzlich und überstürzt eine Fusion übers Knie gebrochen werden soll ist mehr fragwürdig, hat sich doch dererst am 27.2. 2014 auf einer öffentlichen Ratssitzung klar und deutlich geäußert:bzw.. Ist hier etwader Grund?, fragen sich viele Bürger der Stadt.Völligsind zudem zahlreiche Einwohner, denn wie in der vergangenen Woche bekannt wurde, planen die Stadt Bad Lauterberg und die Gemeinde Walkenried offensichtlich eine. Da mit diesem Vorhaben ganz klar die laufendensowohl inwie auch in Walkenried torpediert werden sollen, halten dies die Initiatoren des Bürgerbegehrens in beiden Orten für eine. Außerdem wird mit der geplanten äußerstMeinungsumfrage auch die vom Gemeinderat Walkenried beschlossene amtlichebeeinflusst. Der Bad Lauterberger Stadtrat hat eine reine Bürgerbefragung nicht beschlossen, da sie ohnehin keine bindende Wirkung hat.dervom 18.10.2020Blick zu den recht gut frequentierten Unterschrifts-und Informationsständen, die auch in den nächsten Wochen noch jeweils freitags und samstags von 10 Uhr bis 13 Uhr in der Hauptstraße zu finden sind.Fotos: Initiatoren des Bürgerbegehrens