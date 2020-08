Keine positiven Auswirkungen für Bad Lauterberg

Ist eine „örtliche Gemeinschaft“ mit Walkenried tatsächlich gegeben?

", unter diesem Leitsatz reichte am Dienstagnachmittag(18.08.2020)undbei der Stadt Bad Lauterberg die Unterlagen für ein Bürgerbegehren gemäß § 32 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ein. Die drei Bad Lauterberger Antragsunterzeichner, die derdie Unterlagen übergaben, beantragen auch vorab, dass die Zulässigkeit des Begehrens vom Verwaltungsausschuss geprüft wird.Bei der Fragestellung“ haben die Antragsteller sinngemäßden geprüften Wortlaut aus dem ersten Bürgerbegehren übernommen. Sie erkennen an, dass an die Fragestellung hohe gesetzliche Anforderungen gestellt werden. Dennoch hätte der bereits terminierte Bürgerentscheid nicht einfach von der Verwaltung als „obsolet“ erklärten werden dürfen. Das hätte in dem Gremium geschehen müssen, in dem die Durchführung und der Termin für den Bürgerentscheid auch beschlossen wurde. Eine Wahl, denn das ist ja ein Bürgerentscheid in besonderer Weise auch, die sollte nicht einfach mit einem simplen Anschreiben für überflüssig erklärt und gestrichen werden.Begründet wird der neue Antrag, dass derzeit die Kommunen Walkenried und Bad Lauterberg, trotz Beendigung der vormals angestrebten "Dreierfusion", zurzeit über eine eventuelle Fusion hin zu einer Einheitsgemeinde beraten. Dies geschieht nach Ansicht der Antragstellerdurch den Rat der Stadt Bad Lauterberg. An dieser Stelle beruft sich die Verwaltungsspitze auf den Ratsbeschluss zur Dreierfusion. Das ist nach Ansicht der Antragsteller aber schwammig und nicht eindeutig.Zudem sehen die Antragsteller wie schon bei der Dreierfusion, auch bei der jetzt angestrebten Zweierfusion. Dafür, so ist in dem Antrag formuliert, geht unser ideelles Zusammengehörigkeitsgefühl mit unserer Stadt Bad Lauterberg und seinen Ortsteilen weiter verloren. Eine Bürgerbeteiligung, insbesondere der Ortsteile und deren Möglichkeiten zur Einflussnahme in der neuen Einheitsgemeinde wird deutlich schwieriger sein. Schon jetzt fühlen sich Osterhagen, Bartolfelde und Barbis abgehängt. Da im Falle dieser Zweierfusion schon jetzt wieder diefür Bartolfelde, Osterhagen und Barbis in Frage gestellt wird, obwohl es dafür einen Beschluss in Bad Lauterberg gibt, ist das für das Antragstrio absolut inakzeptabel.Das überhaupt das wichtige Kriterium einermit Walkenried gegeben oder sich unter der ja schon vorhandenen Unzufriedenheit mit Blick auf die Ortsteile überhaupt so schnell erreichen lässt, daran haben die Antragsteller auch so ihre Zweifel.Durch eine Fusion mit Walkenried, so die drei Antragsteller weiter, wird befürchtet, dass auf die Bürger unter anderem folgende Einschränkungen der gewohnten Lebensqualität hinzukommen können:Bei der letzten Kommunalwahl im September 2016 wurden in Bad Lauterberggezählt. Demnach müssten für ein erfolgreiches Bürgerbegehren mithin mindestens 934 Unterschriften gesammelt werden.Damit wäre einerreicht und „Über eine Fusion sollen die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Lauterberg selbst entscheiden!“, würde diesmal sicher nicht mehr von einem Verwaltungsbeamten als überflüssig erklärt werden können.Text und Foto: Bernd Jackisch(kommissarischer Pressesprecher)