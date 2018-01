Rückblick - Um'gestürmt' hat Friederike

Erst hatte mich am Donnerstag Vormittag die fransige, flatternde Fahne am Cafe im See fasziniert und ich wollte den 'Zerriss' fotografisch dokumentieren - es stürmte schon ganz heftig - und etwas später bemerkte ich die umgestürtzten Bäume drüben am Waldrand.Aus diesem Anlass einige Erinnerungen an die Vorgeschichte des Wetterburger TwistetalesFotos von Günter Hoolmann vom Bau des StaudammesWetterburg noch ohne den SeeDie Geschichte des Twiste-Dammes