Mittelfeldplatz im Bundesendlauf erreicht

Bad Aibling : Mietracing Sportpark |

Pylone kurz vor Ende kostet vorderen Rang

Am letzten Wochenende war Familie Schulz noch zur Norddeutschen Meisterschaft im Norden, nun ging es zum ADAC Kartslalom Bundesendlauf in den tiefen Süden nach Bad Aibling. Möglichst stressfrei sollte es für Nevio Ilias werden, deswegen wurde auch schon am Freitag die Reise angetreten, obwohl die Klasse 2 erst Sonntag startete. Aber so konnte bei den älteren Kindern der K3, K4 und K5 am Sonnabend schon mal beobachtet und analysiert werden. Das Wetter war auf Seiten der Kartfahrer, es war sonnig und fast heiß und somit angenehmer als Regen auch für Eltern und alle Helfer des ADAC Südbayerns.Sonntagmorgen war dann Start für die K2. Wie gewohnt gab es eine Trainingsrunde und zwei Wertungsläufe. Unter Anfeuerung seiner Teamkollegen vom ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt fuhr Nevio Ilias auf Platz zwölf von 50 Teilnehmern.„Nevio ist nach außen hin ruhig. Aber wie es in ihm drin aussieht, weiß ich nicht“, sagte Mutter Irina. Daheim konnten die Liveplatzierungen via Internet von den Stadthäger Motor Club Vereinsmitgliedern beobachtet werden.Dann kam die zweite Wertungsrunde. Und tatsächlich konnte Nevio Ilias sogar noch eine bessere Zeit schaffen. Doch kurz vor dem Ziel nahm er eine Pylone mit, was dann zwei Sekunden auf die Zeit bedeutete. Sein Endstand war dann Platz 25, also genau in der Mitte des Starterfelds. Ohne den Pylonenfehler wäre es sogar Platz acht gewesen…aber hätte, hätte, Fahrradkette…. Der Ärger darüber ist klar, aber ein solider Mittelfeldplatz ist ein gutes Ergebnis. Vater Robert sagte nach den Runden: “Den Kindern hier wird nichts geschenkt. Es wird hart gegen die Zeit gekämpft.“ Es bleiben unvergessliche Momente des Wochenendes und zu den besten 25 Kartfahrern in dem jungen Alter zu sein, ist auch etwas ganz besonderes, wo Nevio Ilias wahrlich stolz drauf sein kann.