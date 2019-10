Augsburg : TSG Augsburg-Hochzoll 1889 e.V. |

In unserer Vereinsturnhalle können an diesem Tag von 09:00 - 11:00 Uhr alle Wintersportgeräte und -bekleidung in gutem und funktionsfähigem Zustand getauscht, verkauft oder gekauft werden.

Wir stellen Ihnen kostenlos Verkaufstische zur Verfügung.

Eintritt frei