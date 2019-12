Wie unbewusste Bindungsmuster unsere Beziehungen beeinflussen



Sehr früh in der kindlichen Entwicklung entstehen unsere persönlichen Bindungsmuster.Diese Bindungsmuster beeinflussen wie wir in Beziehung gehenund bei Stress oder Streit in Beziehungen reagieren.Seine persönlichen Bindungsmuster zu kennen hilft uns selbst und dem Partner,in schwierigen Situationen angemessener zu reagieren.In diesem Vortrag lernen Sie die wichtigsten Bindungsmuster und ihre Entstehung kennen.Nehmen Sie erste Anregungen hin zu einer tieferen Beziehung mit.Montag 27.01.202019:00 Uhr bis ca. 21:00 Uhr24,00 Euro inkl. MwSt.bei Anmeldung als Paar 40,00 Euro inkl. MwSt.TherapiehausAm Silbermannpark 486161 Augsburg