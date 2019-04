Vortrag "Angst vor der Zukunft"

Augsburg : Gasthof Wittelsbach |

Wir leben zweifellos in Zeiten, in denen die Menschheit vor besonderen Herausforderungen steht. Viele Menschen haben deshalb Ängste, gerade was die Zukunft betrifft. Der Referent, Herr Georg Damböck, Dipl.-Sozialpädagoge, hat sich eingehend mit diesem Thema beschäftigt. In seinem Vortrag geht es nicht nur um die Konflikte dieser Zeit und in der Politik. Es werden aktuelle Entwicklungsabläufe dargestellt sowie Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt.



Datum: Freitag, 17.05.2019

Zeit: 19.30 h – 22.00 h, Einlass ab 19 h

Ort: Gasthof Wittelsbach, Eberlestr. 33, 86157 Augsburg-Pfersee



Freuen Sie sich auf einen interessanten Abend und kommen Sie mit Ihren Kollegen und Geschäftspartnern.

.

Kostenloser Eintritt