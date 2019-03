Augsburg : Volkshochschule Augsburg |

In zwei Evangelien ist überliefert, wie Jesus seine Nachfolgern*innen damit zu beten gelehrt hat. Das Powergebet "Vater unser" verbindet die weltweite Christenheit und ist in viele Sprachen übersetzt. "Stufen des Lebens" (evang. Modell) ermutigt, auf der Grundlage biblischer Texte Glauben und Alltag neu in Beziehung zu bringen. Kurs mit farbigen PowerPoint Bildern und Texten).



Kurs-Nr. RF21255- Mittwoch, 20.03.2019

Anmeldung: vhs-Volkshochschule Augsburg

Willy-Brandt-Platz 3a

Tel. 0821/50265-55

Gebühr: 6 €