Das läuft ja wie geschmiert

Das Hessing Forum lädt am 08. Februar 2018 zum Patientenvortrag „Arthrose der großen Gelenke –Konservative und operative Behandlungsmöglichkeiten“ ein.

Arthrose ist eine Ursache für die Versteifung der Gelenke. Je größer das betroffene Gelenk ist, umso gravierender sind die Einschränkungen im Alltag. Sind die Gelenke von Arthrose betroffen, ist die Beweglichkeit stark vermindert - dies beeinträchtigt die Lebensqualität enorm.Betroffene neigen dazu, das Gelenk zu schonen, wodurch jedoch ein Teufelskreis entsteht: Der Knorpel wird schlechter durchblutet und verliert dadurch weiter an seiner Schutzfunktion. Sie leiden aufgrund der Instabilität des Gelenkes unter großen Schmerzen und Beschwerden.Wurde die Diagnose „Arthrose“ gestellt, ist eine Operation nicht unumgänglich. Die Wahl der Behandlung hängt stark von dem Schweregrad des Krankheitsbildes ab.Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher, konservativer Therapieoptionen: spezielle Krankengymnastik oder auch schmerzstillende Medikamente, teils über Spritzen direkt ins Gelenk gegeben. Sollten diese Maßnahmen keine Linderung bringen, kommt es im schlimmsten Fall zu einem operativen Eingriff, um die Beweglichkeit der Gelenke weitgehend wieder herzustellen.Welche Methoden für welche Patienten infrage kommen und was diese selbst tun können, um die Beweglichkeit Ihrer Gelenke zu verbessern oder zu erhalten, erklärt Dr. med. Oliver Spring, Oberarzt der Hessing Kliniken, in seinem Vortrag am Donnerstag, den 08. Februar 2018.Die Veranstaltung findet um 19.30 Uhr im Gartensaal der Hessing Kliniken in Augsburg-Göggingen statt, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen erhalten Sie unter 0821 – 909 167.