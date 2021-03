Live Online Vortrag am 03.03.2021 mit Blutuntersuchung

Augsburg : ONLINE VORTRAG |

GESUND LEBEN trotz Mobilfunk, 5G & Feinstaub. Wie geht das?

Am kommenden Mittwoch den 03.03.2021 um 19.00 Uhr haben Sie wieder die Möglichkeit einen kostenfreien live Online Vortrag anzusehen.

Diesmal wieder mit Live Blutbilduntersuchung. Und das ganz bequem von Zuhause aus.

Der Ausbau von 5G Sendeanlagen schreitet rasant voran. Überall können Sie jetzt die Sendemasten sehen, in Wohnvierteln, an Autobahnen, in der Natur uvm. Schauen Sie sich hierzu einmal die 5G-Karte auf dieser Seite an www.arslan.memon.eu .

Wir schützen uns mit Sonnencreme vor den Sonnenstrahlen. Beim Arzt wird Ihnen vor dem Röntgen ein Schutz angelegt. Beim Zahnarzt bekommen Sie bei UV-Licht eine Schutzbrille aufgesetzt.

Wie aber wirken sich Homeoffice und mobiles Arbeiten auf die Gesundheit aus?

Bei einer Befragung der AOK fühlen sich fast drei Viertel der HomeOffice-Nutzer oft erschöpft. Erfahren Sie mehr darüber in unserem Online-Vortrag.



HomeOffice - ja

Achtsame Digitalisierung - ja

Gesundheitliche Schäden - nein

Melden Sie sich an und erfahren Sie, wie Sie Ihre Gesundheit, die Ihrer Familie oder Mitarbeiter nachhaltig verbessern oder erhalten können.



Denn eines ist auch klar, die Geschichte von Strahlungsbelastung ohne Folgen ist ein Märchen.

Um Ihnen die Entscheidung für memon etwas leichter zu machen, erhalten alle Teilnehmer ein besonderes Bonus-Paket.



Sie möchten teilnehmen? Senden Sie mir bitte eine E-Mail mit dem Bonus Code HA333.

Sie bekommen dann einen Link zugesendet und können kostenfrei daran teilnehmen.

Anmelden unter: esmog.memon@gmx.net



Fragen Sie sich auch:

Welche Auswirkungen hat Elektrosmog, 5G, Handy, WLAN & Co. auf meine Gesundheit?

Was sind die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft?

Wie kann ich mich selbst, meine Lieben oder auch Mitarbeiter wirkungsvoll

schützen?



Sind Verzicht oder Einschränkungen in der Nutzung von Smartphones, Tablets, Spielekonsolen und Co. wirklich die einzige Möglichkeit, die schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit gering zu halten?



Welches Wasser ist das richtige für mich?



Dieser Vortrag kann auch Ihr Leben massiv verändern. Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) hat Mobilfunkstrahlung bereits im Mai 2011 in die Kategorie 2 B eingestuft (wie z.B. DDT, Chloroform, Auspuffgase).

Mediziner beobachten einen extremen Anstieg schwerer und chronischer Erkrankungen. Immer mehr Menschen klagen über Schlaf- und Konzentrationsstörungen, Bluthochdruck, Herzprobleme, Kopfschmerzen, Allergien …

Die entwickelten Lösungen haben sich bereits seit über 2 Jahrzehnten präventiv, leistungssteigernd und therapiebegleitend bestens bewährt.



Die Dunkelfeldmikroskopie zeigt, wie Handystrahlung die roten Blutkörperchen verklumpen lässt und wie Sie sich schützen können. Kurt-Lorenz Sohm unser Heilpraktiker www.holomedic.de wird uns das an diesem Abend live demonstrieren.



Melden Sie sich jetzt an:esmog.memon@gmx.net

