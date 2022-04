Junge Retina Augsburg: Treffen für junge Menschen mit Sehbehinderung

Augsburg : Kaffeehaus Thalia |

Du bist nicht allein!



Makuladegeneration und Sehverlust sind keineswegs nur Altersleiden. Nicht wenige junge Menschen sind von einer schweren Sehbehinderung betroffen und können an vielen Dingen, die für unser Leben so wichtig, schön und selbstverständlich sind, nur mühsam oder gar nicht mehr teilnehmen: Lesen, Sport, Studium, Berufstätigkeit, um nur einige zu nennen.



Die Junge Retina Augsburg hat sich als Selbsthilfe neu formiert und bietet Betroffenen ein neues Forum mit Rat & Tat an, vor allem aber Erfahrungsaustausch mit Anderen.



Infos bei Lisa Kuchenbaur (0176 64970695) und Marion Goth (0821-441212);

Instagram:@jungeretina, Internet www.pro-retina.de



Die Junge Retina gehört zur Selbsthilfevereinigung PRO RETINA für Menschen mit schweren Augenerkrankungen; die Augsburger Regionalgruppe ist seit über 20 Jahren aktiv.