Jahresgruppe leben und wachsen 2020

Jahresgruppe

leben und wachsen

Kennst du diese oder ähnliche fragen?Warum wiederholen sich manchen Dinge ständig in meinem Leben?Ich habe schon so viel ausprobiert und trotzdem schaffe ich es nicht in bestimmten Situationenangemessen zu reagieren.Warum fühle ich mich oft alleine, nicht richtig oder unverstanden?Der Verstand hat bei weitem nicht so viel Einfluss, wie wir oft glauben.Weit mehr werden wir über unseren Körper und unsere Emotionen „gesteuert“.Wie die meisten von uns schon festgestellt haben ist die Willenskraft sehr schnell erschöpftund in Stresssituationen reagieren wir mit unseren ältesten und vertrautesten Musternwie Kampf oder Flucht manchmal auch mit Erstarrung.Veränderung kann nur gelingen, wenn wir etwas verkörpern und durchfühlen.In dieser Gruppe geht es darum, den Körper wiederzuentdeckenund sich darüber wieder mehr zu fühlen und lebendiger zu werden.Eine Gruppe für dichWenn Du Dich immer wieder fremd in dieser Welt fühlst.Deine Kontakte und Beziehungen nicht so laufen, wie du es Dir wünschst.Du das Gefühl hast immer alles alleine machen zu müssen.Du das Gefühl hast, dass andere immer wieder über Deine Grenzen gehen.Du Burnout erlebt hast.Du das Gefühl hast das sich Dinge in deinem Leben immer wiederholen.Du Deine Bedürfnisse nur schwer spüren und ausdrücken kannst.Wenn Du nicht schon wieder über alles Reden möchtestund das Gefühl hast das sich dadurch nichts ändert.Du lernstdie wichtigste Fähigkeit für Deine Lebenszufriedenheit:Selbstregulation.Je besser diese Fähigkeit ausgebildet ist, desto stressresistenter,glücklicher und zufriedener sind Menschen.Deine Grenzen besser zu setztenund Deinen persönlichen Raum zu fühlen und auszufüllen.Dadurch wirst Du ernster genommen und andere haben mehr Respekt vor Dir.Dich klarer und authentischer kennen und zu fühlen.Dadurch wirst Du genauer wissen, was Du im Leben willstund was nicht.Es wird Dir ermöglicht, tiefer und einfacher in Kontakt mit anderen Menschen zu gehen,Nähe zuzulassen und herzustellen.Du wirst Dich selbst und andere Menschen wesentlich tiefer begreifen.Du wirst durch die Gruppe in Deinen persönlichen Kontakten und Beziehungeneine Veränderung Deiner Wahrnehmung und Deines Verhaltens bemerken.Gerade tiefsitzende und alte Muster brauchen Nähe und Kontakt zu anderen Menschen,um integriert werden zu können.Die Selbsterfahrungsgruppewird Dich sensibler für Dich selbst und im Umgang mit anderen machen.Deine eigenen Grenzen im Kontakt besser spürbar machen.Dich Deinem Körper näher bringen und diesen lebendiger wahrnehmen lassen.Mittels Körperwahrnehmung , Spüren von Grenzen,Annäherung an Kontakt und Vertiefung von Ressourcen, werden wir uns gemeinsam den Themen nähern.Die abgeschlossene Gruppe soll einen geschützten Rahmen und unterstützende Gemeinschaft schaffen,in der solche Begegnungen und Erfahrungen möglich sind.Tiefgreifende Veränderung braucht Zeit.Während der Jahresgruppe verbringen wir sechs intensive Wochenenden.pro Wochenende 280,00 Euro inkl. MwSt.Gesamtkosten 1680,00 Euro inkl. MwSt.Ratenzahlung ist nach Vereinbarung möglich.Die Jahresgruppe kann nur als ganzes gebucht werden.08./09. Februar 202028./29. März 202016./17. Mai 202004./05. Juli 202019./20. September 202007./08. November 2020Samstag 10:00 Uhr bis 18:00 UhrSonntag 10:00 Uhr bis 16:00 UhrJürgen Degner