Informationsveranstaltung zum inklusiven Wohnprojekt Fritz & Jack

Bezahlbarer Wohnraum im Zentrum, Verdienstmöglichkeiten vor Ort und eine lebendige Hausgemeinschaft für Menschen mit und ohne Behinderung

Das Fritz-Felsenstein-Haus informiert über das inklusive Wohnprojekt Fritz & Jack. Im ehemaligen St. Jakobsstift am Oberen Graben entstehen 24 Ein-Personen-Appartements in bester Innenstadtlage für Menschen mit und ohne Behinderung. Die Hälfte dieser Appartements sind für Menschen mit Unterstützungsbedarf vorgesehen, in erster Linie Rollstuhlfahrer. Aktuell werden die Appartements umgebaut, so dass die ersten Bewohner voraussichtlich im Frühjahr 2019 einziehen werden.Weitere Informationen können per Mail an daniel.dietrich@felsenstein.org erbeten werden.