Gottvertrauen trotz Schicksalsschlag

Augsburg : Gasthof Wittelsbach |

Der Referent Martin Engelmayr, Geschäftsführer aus Horgau wurde in Augsburg geboren. Als Kind wuchs er traditionell katholisch in einer Landwirtschaft in Schwaben auf. Persönlich und beruflich ist es für Martin Engelmayr stets nach oben gegangen.



Es entstand der Eindruck, dass er bisher alles richtig in seinem Leben gemacht hatte. Doch plötzlich drohte ihm ein schwerer Schicksalsschlag. Seine bisher heile Welt geriet dadurch ins Wanken.



Der Referent berichtet an diesem Abend wie er mit den Herausforderungen dieses schweren Schicksalsschlags umgegangen ist und wie ihm sein Gottvertrauen half wieder Mut, Zuversicht und Freude für sein Leben zu bekommen.



Freuen Sie sich auf einen interessanten und ermutigenden Abend. Bringen Sie auch Ihre Familie oder gute Geschäftsfreunde mit.

Der Referent ist der 1. Vorsitzende von Christen im Beruf Augsburg und steht auch nach dem Vortrag für Fragen und Gebet zur Verfügung.



Datum: Freitag, 26.07.2019

Zeit: von 19.30 h - 22.00 h

Ort: Gasthof Wittelsbach, Eberlestraße 33 in Pfersee



Der Eintritt ist frei.



In der Vortragspause gemeinsames Essen à la carte und Austausch.