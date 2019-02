Daumen hoch für gesunde Hände

Augsburg : Hörsaal in den Hessing Kliniken |

Das Hessing Forum lädt am 04. April 2018 zum Patientenvortrag „Erkrankungen und Verletzungen am Daumen“ mit Dr. med. Sabine Blösch, Ärztin der Hessing Klinik für Handchirurgie.



Unsere Hände und Finger sind wahre Allrounder.

Die Finger ermöglichen uns wichtige Grundfunktionen wie Tasten, Halten, Stützen und Greifen. Aber auch für die Kommunikation sind Finger für Gesten, das Zeigen, Schreiben oder für die Zeichensprache essentiell.



Welche besondere Rolle unsere Finger haben, wird uns in der Regel erst bewusst, wenn ihre Funktionen eingeschränkt sind. Das führt dazu, dass selbst die kleinsten Tätigkeiten, wie das Schreiben, Kochen oder Anziehen schwerfallen und sogar mit Schmerzen verbunden sein können.



Der Daumen nimmt hierbei eine Sonderstellung ein, da er bei jedem Griff zum Einsatz kommt. Schmerzt dieser, kann die Lebensqualität gravierend darunter leiden. Die dabei ziehenden, stechenden, einschießenden oder bohrenden Schmerzen können selbst im Ruhezustand auftreten.



Wie es zu Erkrankungen oder Verletzungen an Fingern und Daumen kommen kann und wie es gelingt Schmerzen zu lindern und Verletzungen vorzubeugen erläutert Dr. med. Sabine Blösch in ihrem Vortrag.



Die Veranstaltung findet um 19.30 Uhr im Hörsaal der Hessing Kliniken in Augsburg-Göggingen statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen erhalten Sie unter 0821 909 167.