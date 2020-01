Nachhaltigkeitstalk: Augsburgs Zukunft ohne Plastik?

Augsburg : Haus St. Ulrich |

Ab in die Tonne und weg damit – der Recyclinganbieter wird es schon richten? Dieser Traum ist zunehmend ausgeträumt. Bilder von vermüllten Landschaften, in Plastik verhedderte Tiere und Meldungen zu gesundheitlichen Gefahren sind nicht mehr zu übersehen. In Augsburg fallen jährlich etwa 62.000 Tonnen Müll aus Haushalten und etwa 11.000 Tonnen aus Gewerbebetrieben an. Jeder Deutsche produziert jährlich rund 40 Kilogramm Plastikabfall. Was kann eine Kommune wie Augsburg tun, um den Plastikverbrauch und -müll zu minimieren? Könnten wir Plastik komplett abschaffen? Was sind die Alternativen?



Zu diesen Fragen diskutieren am Donnerstag 30.01. im Haus St. Ulrich auf Einladung der vhs Augsburg Stadt: Reiner Erben, Umweltreferent der Stadt Augsburg, Julia Hübinger, Rollende Gemüsekiste, Jonas Riegel, Vorstand Stadtjungendring, Prof. Dr. Wolfgang Rommel, Bifa Umweltinstitut, Sylvia Schaab, Journalistin und Leiterin des Forums Plastikfreies Augsburg. Die Podiumsdiskussion wird moderiert von Dr. Norbert Stamm, Leiter des Büros für Nachhaltigkeit mit Geschäftsstelle Lokale Agenda 21 der Stadt Augsburg. Beginn ist um 19.30 Uhr – Es ist keine Voranmeldung möglich. Eintritt vor Ort: 6 Euro.



Mit Info-Ständen sind außerdem dabei: RutaNatur, Rollende Gemüsekiste, SoLaWi, Forum Plastikfreies Augsburg, Lifeguide Augsburg, Münir Kusnac, Moms Table, Werner Eck Schule, SoloNatur Seife, Wachstuchfrau uvm.