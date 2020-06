Fahrraddemo zum Kohleaus(EIN)stiegsgesetz - So (28.06.), 18:30 Uhr, Plärrer Augsburg

Am 3. Juli soll ein Kohleaus(EIN)stiegsgesetz beschlossen werden.Deswegen rufen Fridays for Future, Greenpeace, BUND Naturschutz, Ende Gelände und weitere Klimagerechtigkeitsinitiativen für das Wochenende 26./27./28. Juni zu dezentralen Aktionen auf.Es ist besonders wichtig, dass wir hier Präsenz zeigen, denn:Dadurch soll Kohle bis 2038 zementiert und künstlich am Leben erhalten werden.Menschen in sieben Dörfern müssen umsiedeln, ihre Heimat wird in Kohlegruben gewandelt – obwohl genügend Kohle in bereits erschlossenen Gebieten vorhanden ist.Kohlekonzerne erhalten Belohnungen in Milliardenhöhe. Wenn regenerative Energien ausgebaut werden, sind die Kohlekraftwerke nur dadurch überhaupt rentabel!Auch spätere Regierungen könnten diese Entscheidung nicht zurücknehmen, da das Gesetz vorsieht, dass die Regierung einen Vertrag mit RWE schließt.Mehr Details dazu: https://www.scientists4future.org/defizite-kohleau... Deshalb: Diesen Sonntag (28.6.), 18:30 Uhr, Plärrer Augsburg, Fahrraddemo!