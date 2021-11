Fazit 2 Jahre nach dem Volksbegehren Rettet die Bienen - BUND Naturschutz e.V. lädt ein

Augsburg : ONLINE VORTRAG |

30.11.2021 - Kreisgruppe Augsburg: Fazit 2 Jahre nach dem Volksbegehren Rettet die Bienen

Online - Beginn 19.30 Uhr



Die BN-Kreisgruppe Augsburg lädt ein zu einer Online-Podiumsdiskussion zum Thema Landwirtschaft, wobei es um die Probleme der Landwirtschaft bei der Umsetzung der Vorgaben aus dem neuen Bayerischen Naturschutzgesetzes geht.

Als Teilnehmer haben der Bauernverband Bayern, das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bayern und für den BUND Naturschutz e.V. Christine Margraf zugesagt

Dabei geht es um folgende Einzelthemen:

den Schutz von Dauergrünland

die Mahd von innen nach außen

den Mahdtermin 15. Juni

das Walzverbot

das Verbot des flächenhaften Einsatzes von PSM auf Dauergrünland

das Verbot von Grundwasserstandsabsenkung in

Nass- und Feuchtgrünland

die Renaturierung von Mooren

die Gewässerrandstreifen

den Schutz von Streuobstflächen

das Verbot von PSM in Naturschutzgebieten

den Biotopverbund (Biotopvernetzung)



Hier der Link: h ttps://zoom.us/j/99221695796?pwd=UEJyMjZ3V0s5VEdlMVkxNFVKWStpUT09 Meeting-ID: 992 2169 5796Kenncode: 070791

Eine Anmeldung an unsere Kreisgeschäftsstelle wäre wünschenswert: Per Mail an bn_kg_augsburg@augustakom.net oder per Telefon an 08271-4900685 (Home Office).