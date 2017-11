Weihnachtskonzert der Sängerrunde der NaturFreunde Gersthofen

Augsburg : Hessingkapelle |

Die Sängerrunde der Gersthofer NaturFreunde lädt am 3. Advent (17.12.17, 14:00h) wieder in die Kapelle der Hessingklinik in Göggingen zu ihrem beliebten feierlichen Weihnachtskonzert ein, das heuer zum 21. Mal stattfindet und ihr Abschiedskonzert ist. Neben bekannten kommen auch nichtalltägliche weihnachtliche Weisen für Männerchor á capella zu Gehör. Für musikalische Auflockerung sorgt eine kleine Stubenmusik (Michi und Maxi Weng). Eintritt frei.