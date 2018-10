Zauberkunst trifft Braukunst in der Riegele Brauwelt!

Der Augsburger Zauberkünstler Kilian A. Hein lässt Kalorien verschwinden, berichtet von Erlebnissen in Las Vegas und geht mit Ihnen den großen Fragen der Menschheit nach: Gibt es ehrliche Zauberer? Wird man angezeigt, wenn man Naturgesetze bricht? Und wo ist die zweite Socke in der Waschmaschine?Ein erstaunlicher Abend.Tickets für 27 Euro gibt's per Mail an info@ashoka-entertainment.de