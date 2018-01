Riegeles Zaubiernacht

Premiere von Augsburgs neuester Late-Night Zaubershow

Erleben Sie verblüffende, freche und moderne Tischzauberei in exklusivem Ambiente. Zauberkünstler Kilian Hein zeigt dabei alle Tricks in kurzen Ärmeln, was das Programm noch erstaunlicher macht. Hier trifft technisches Können auf verrückte Ideen. So lässt der junge Zauberer Kalorien verschwinden, berichtet von Erlebnissen in Las Vegas und geht mit Ihnen den großen Fragen der Menschheit nach: Gibt es ehrliche Zauberer? Wird man angezeigt, wenn man Naturgesetze bricht? Und wo ist die zweite Socke in der Waschmaschine?Ein verblüffender Abend erwartet Sie im Brauhaus Riegele!Tickets gibt es für 27 Euro auf www.ashoka-entertainment.de