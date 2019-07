Augsburg : Spectrum Club |

NightWash Live

Stand-Up Comedy ist LIVE am lustigsten!



NightWash ist die Marke für Stand-Up Comedy in Deutschland

und wurde 2016 hierfür mit dem Deutschen Comedypreis

ausgezeichnet. Mit über 200 Live-Terminen pro Jahr ist

NightWash zudem die erfolgreichste Live Comedy-Show

im deutschsprachigen Raum.



Künstler wie Luke Mockridge, Mario Barth, Carolin Kebekus,

Chris Tall oder Faisal Kawusi hatten einen Ihrer ersten Auftritte

bei NightWash.



NightWash bringt die frischeste Stand-Up Comedy angesagter

Comedians und Newcomer, überraschende Showeinlagen

gepaart mit dem allerbesten Publikum auf die Bühne. Jede

Show ein Unikat auf höchste Niveau.



Hier bleibt garantiert kein Auge trocken!

Comedy der Extraklasse!



NightWash Live - Stand-up Comedy at its best!