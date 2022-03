Musikschule Wertingen: Papa Lipp Combo, JAZZ & MORE

Papa Lipp Combo, JAZZ & MORE in der HOGALOUNGE, Alfred-Nobel-Straße 9, Augsburg

Das Spitzenrestaurant mit seinem herausragenden Ambiente bietet amundjeweils abLive-Music.Der als Dirigent, Bandleader, Kammermusiker, Solist und Pädagoge mit höchsten Auszeichnungen gewürdigte Künstleraus Wertingen umgibt sich in seinen Musikformationen mit Spitzenmusikern der Szene. So spielen in der Papa Lipp Combo mit(Gitarre),(Bass) und(Schlagzeug) Musiker, die seit Jahren mit zahlreichen Projekten glänzen, bei überregionalen Festivals auftreten und auf großen Bühnen engagiert sind. Das vielseitige Repertoire derbietet traditionelle Erfolgstitel der Anfänge des Jazz in New Orleans, Dixieland, Gospel, Swing, Latin, Balladen, Pop und Fusion. Die Freiheit bei der Umsetzung bekannter Kompositionen als Jazz, mit viel Spontaneität und Improvisation, zeichnet das Zusammenwirken der authentischen Musiker aus, die sich auch kollegial, menschlich und freundschaftlich verbunden sind. Nach dem Musikstudium fanden sie sich als Lehrer an der renommierten Musikschule in Wertingen wieder, die sie gemeinsam zu einer Kaderschmiede für die musikalische Jugend gemacht haben. Das war auch ein Grund dafür, dass sich seit vielen Jahren dieals Sponsor für die Wertingen Musikschule engagiert.