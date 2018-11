MONI - Mei Realität

Augsburg : Kulturhaus Kresslesmühle, Augsburg |

Pure Lebensfreude, große Leidenschaft, tiefe Gefühle - das ist MONI.

In ihren selbst komponierten und getexteten Mundart-Pop-Folk-Songs erzählt sie vom

Leben, der Liebe, der Freiheit und von den großen und kleinen Herausforderungen des

Daseins.

Musik macht und liebt die Künstlerin seit ihrer Kindheit, doch seit 3 Jahren komponiert sie

eigene Werke und ist damit nicht nur auf lokalen Bühnen unterwegs.

Ihre erste Album-Produktion „s´kimt was skimt“ machte sie mit ihrem damaligen Projekt

„MoUSas“. Nun ist sie als Solokünstlerin oder auch mal mit kleiner Bandbesetzung im

Studio und auf der Bühne zu finden.

Was es noch zu MONI zu sagen gibt, ist mit Worten eher schwer zu erklären.

Besser, man erlebt die junge Künstlerin, lässt sich von authentischen Gefühlen und guter

Laune tragen und den Ohrwurm gibts gratis mit nach Hause.