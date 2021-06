Magic & Msytery Tour: Augsburgs Erlebnisstadtführung

Augsburg : Fischertor |

Augsburg: Fischertor | Entdecken Sie Augsburg von seiner magischen Seite! Spazieren Sie zu Schauplätzen voller mysteriöser, witziger und absurder Geschichten. Abseits der üblichen Pfade führt Sie diese Führung an reizvolle Ecken der Stadt, während die Tour mit Klassikern der Zauberkunst geschmückt wird.

Unsere Stadtführung ist dem Prinzip des "Infotainment" verpflichtet. Die Dozentin, die diesen Teil übernimmt, verfügt über einen Hochschulabschluss in Geographie. Die Geschichten und Orte sind mit Bedacht und wissenschaftlicher Recherche ausgewählt. Gute Unterhaltung ohne reißersche Aufmachung ist somit gewährleistet: Fakten werden stets kritisch beleuchtet und erklärt.

In mittelalterlichem und frühneuzeitlichem Gewande zaubert "Kilian der Augspurger" aus der freien Reichsstadt für sein Publikum. Er wartet bereits an verschiedenen Stationen auf das Publikum. Der junge Taschenspieler zeigt dabei, dass Klassiker der Trickserei alles andere als langweilig sind! Auf einem Streifzug durch die Geschichte der Zauberkunst werden die Zuschauer in Staunen versetzt. Nicht zu Unrecht wird er von der Presse als "charmante Quasselstrippe" bezeichnet. Sehen Sie auch genau hin?



Anmeldung unter 0176 3855 6202 oder per Email an info@ashoka-entertainment.de

24€ pro Person.

Nur bei trockener Witterung.