Humorvolle Spurensuche nach den Fünf Sprachen der Liebe

Augsburg : Kirche St. Matthäus |

Sich Zeit füreinander nehmen, neue Impulse für das gemeinsame Miteinander erhalten und das Leben als Paar auch einmal von der humorvollen Seite betrachten – dazu lädt das Team von St Matthäus Hochzoll im Rahmen der „MarriageWeek 2022“ am Sonntag vor dem Valentinstag ein. Die Schauspieler des Improtheaters „zweifellos“ begeben sich am 13. Februar in der Kirche St. Matthäus ab 18 Uhr auf eine amüsante Spurensuche nach den „Fünf Sprachen der Liebe“.

In frei improvisierten Szenen wandeln die Bühnenkünstler Elisabeth Dorn und Günther Letsch auf den verschlungenen Pfaden der Liebe und erforschen die verschiedenen Facetten des modernen Beziehungsdschungels. Mit einem humorvollen Augenzwinkern interpretieren sie wahre Episoden aus dem Leben der Gäste in einzigartiger Weise neu und decken die Hürden im täglichen Zusammenleben auf. Welche Aspekte des Ehelebens dabei zur Sprache kommen, bleibt den Zurufen der Gäste und der Phantasie der Akteure überlassen. Es entstehen einmalige und unwiederbringliche Geschichten, überraschend und voller Esprit. Musikalisch unterstützt werden die spontanen Szenen von Jan-Patrick Elsholz am E-Piano.



Zweifellos wird dies mehr als ein normaler Ausgeh-Abend – für Paare und Alleinstehende gleichermaßen zu empfehlen. Die Veranstaltung findet unter 2G+ statt.



Anmeldung erforlich an: sw.zeidler@marriageweek.de