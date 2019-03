Gary G. Orchestra - The Way of Life 2019 Live im Kulturhaus Abraxas Augsburg Ergreifend! Berührend! Rock! Tickets: 0821 - 324-6355 (Abraxas Büro)

Reinhören, stream, download, bestellen bei:Amazon, Spotify, iTunes, Applemusic, jpc, Deezer, Napster, Weltbildwww.timezone-records.comGary G. Orchestra - The Way of Life 2019 Live im Kulturhaus Abraxas Augsburg Ergreifend! Berührend! Rock! Tickets: 0821 - 324-6355The Way of Life, das Debut – Album der 5-köpfigen Rock – Band GARY G. ORCHESTRA.Um den Vollblutmusiker, Bandleader & Songwriter Gary G. formierte sich eine neue Band aus sehr erfahrenen & versierten Musikern zu einem Rock – Orchester,dem GARY G. ORCHESTRA.Die Handschrift der Songs und der Band überzeugt durch packende Melodien & Hooklines, verspielte, mehrstimmige Parts und jede Menge Atmosphere und Groove. Daraus ergibt sich ein abwechslungsreicher Sound mit Wiedererkennungswert, typischen Elementen und aussagekräftigen englischen sowie deutschen Texten mit Tiefe. Das alles in Kombination macht das GARY G. ORCHESTRA zu einem unvergesslichen Live – Erlebnis.GARY G. – Lead Vocals, Piano, SynthOLIVER SCHLICK – BassSIMON BERTL – Lead, Rhythm & Acoustic Guitar, Backing VocalsCHRIS LUDWIG – DrumsSa. 04. Mai 2019, 20:30 UhrAbraxas Theater Augsburg& Special GuestsTickets: 0821 - 324-6355