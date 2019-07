fastfood theater - Best of Life

Augsburg : Kulturhaus Kresslesmühle, Augsburg |

Immer wieder neu: das fastfood theater



fastfood erfindet das Improvisationstheater an jedem Abend neu. Das liegt in

der Natur der Sache: Alles, was das Publikum sieht, entsteht genau in diesem

Moment, meist auf Zuruf und Wunsch und genauso schnell, wie man schauen

kann. Niemand kann sagen, wohin die Reise führt, und genau darin liegt der

Reiz. Improvisationstheater heißt nämlich: Mit dem Zufall zu ringen. Und sich

nicht von ihm bezwingen zu lassen.



Die Schauspieler wissen vorher nicht, was sie tun. Aber sie sind darauf

vorbereitet. Sie stellen sich spontan auf Situationen ein, sie kreieren

Spielszenen, erfinden Sprache, stellen Regeln auf, um sie gleich wieder zu

brechen, sie entdecken die Welt. Und das alles direkt, nahbar und plötzlich.

Seine Zuschauer entführt das fastfood theater in die unterschiedlichsten

Theaterwelten: Tragödie, Komödie, Operette, Schmonzette bis in die

Traumwelt des Kinos - jede Form kommt dann auf die Bühne, wenn es die

Situation erfordert.



Das fastfood theater wurde 1992 in München von Karin Krug und

Andreas Wolf gegründet und zählt damit zu den Improvisationstheatern

der ersten Stunde in Deutschland.



Seit 1994 spielt das fastfood theater im Münchner Schlachthof Theatersport,

seit 2004 die eigene Version: den Improcup.



Das Ensemble hat in den vergangenen 20 Jahren mehr als 4.000

Aufführungen in Bayern und weltweit gespielt.



Das fastfood theater wurde ausgezeichnet mit dem Publikumspreis der Bayerischen

Theatertage und dem AZ-Stern der Woche und war in Zeiten der

Theatersport-Meisterschaften 1996 - 2006 ununterbrochen Deutscher

Meister im Theatersport.