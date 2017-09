CLAUDIA KORECK (Spectrum Club Augsburg)

Augsburg : Spectrum Club |

Claudia Koreck, die junge Frau mit der warmen kräftigen Stimme zählt zu den erfolgreichsten Singer/Songwriterinnen in Deutschland.



Die preisgekrönte Musikerin kann live eine unglaubliche Intimität erzeugen und sich der Musik zart und leise hingeben; sie kann aber auch laut werden und ihre ganze Kraft in die rockigen, souligen Arrangements der exzellenten Band legen. Leise, laut, intim, kraftvoll, lustig - dieses emotionale Wechselspiel ist es, was ihre Live-Performances so unglaublich macht. Denn live ist ihr Lieblingszustand.



09.11.17 (20:00 Uhr): Claudia Koreck „Holodeck“

im Spectrum Club, Augsburg



