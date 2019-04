14. Japanisches Frühlingsfest (Botanische Garten Augsburg)

Augsburg : Botanischer Garten |

Japanisches Frühlingsfest

Termin: 12.05.2019

Uhrzeit: 10:00–16:00



Botanischer Garten Augsburg,

Dr.-Ziegenspeck-Weg 10,

86161, Augsburg



Japan erleben in Augsburg:

14. Japanisches Frühlingsfest im Botanischen Garten Augsburg



In diesem Jahr fallen das japanische Frühlingsfest und das 60-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaften zwischen Amagasaki, Nagahama und Augsburg terminlich und organisatorisch zusammen. Aus diesem Anlass wird das Frühlingsfest, das die Deutsch-Japanische Gesellschaft in Augsburg und Schwaben e.V. am 12. Mai (Muttertag) wieder im Botanischen Garten Augsburg veranstaltet, im Zeichen der Städtepartnerschaften stehen.