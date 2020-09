Workshop Yin-Yang-Körperregulation

Ein besonderer Qigong-Workshop

Die Yin-Yang-Körperregulation ist eine Methode aus dem Neidan Gong und hat sich seit Jahrhunderten in daoistischen Klöstern bewährt.Da Körper, Geist und Seele eine Einheit sind, haben Übungen auf einer dieser Ebenen positive Auswirkungen auf alle Ebenen.Eingesunkene Haltungen sorgen eher für eine trübe Stimmung und einen trägen Geist. Das kann auf die Dauer zu vielfältigen Problemen führen. Im Gegensatz dazu fördert eine ausbalancierte, aufrechte Haltung eine optimistischere Einstellung zum Leben, einen wachen Geist und eine gute körperliche Gesundheit.Entspannte und durchlässige Körperstrukturen sind Voraussetzung für einen freien Fluss unserer Lebensenergie.Mit Hilfe von Faszienarbeit verbessern wir die körperliche Geschmeidigkeit und Elastizität.Durch feine justierende Übungen bringen wir die Wirbelsäule in die richtige Aufrichtung.Wir lernen die universellen Prinzipien "Öffnen-Schließen" und "Steigen-Sinken" kennen,mit deren Hilfe wir nicht nur unsere körperliche Mitte finden können.In meditativen Übungen stärken wir unser Körpergefühl und unsere Wahrnehmungsfähigkeit.All dies fördert unsere psychische Stabilität, wodurch wir gerade in diesen unruhigen und herausfordernden Zeiten ruhig und zentriert bleiben können.Wir werden im Stehen, im Sitzen auf dem Stuhl, im Sitzen auf der Erde und im Liegen üben.26.09.2020, 15.00 - 18.00 Uhr.Weitere Informationen, Ort und Anmeldung unter www.taijidao-leb-im-jetzt.de