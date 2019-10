Uganda „Pearl of Afrika“, Urlaubsparadies und Entwicklungsland

Fotoshow & Vortrag mit Diskussion

Uganda ist als Urlaubsland längst kein Geheimtipp mehr. Die beeindruckende Natur und die einzigartige Tierwelt ziehen immer mehr Menschen in Ihren Bann.Gleichzeitig ist Uganda noch immer ein Entwicklungsland. Gemeinsam möchten Ihnen Brigitte Ross, Gründerin der Uganda Hilfe Towanika, Ulrich Lechte, Afrika Experte der FDP Bundestagsfraktion und Dr. Andreas Schneider, Reisemediziner (CRM) dieses faszinierende Land in allen seinen Facetten näherbringen.Es erwartet Sie ein bunter Abend mit tollen Bildern, interessanten Gästen und leckerem Essen. Los geht es am 20.11.2019 ab 19 Uhr im Café MAK Afrika, Karlstraße 7, 86150 Augsburg. towanika.com