SUNRISE Live Premiere in der "Tanzbar Augsburg" am Samstag 20.05.2017 …

Augsburg : Tanzbar |

Man nehme eine gemütliche „Tanzbar“, wie die in "Augsburg",

einen DJ der Tanzzauber versprüht wie „DJ Wolfi",

zwei charmante Jungs aus den Südtiroler Bergen wie Arno & Florian alias „Sunrise“,

Musik die den Nerv der Zeit trifft…wie das brandneue Album „irgendwann vielleicht“... und fertig ist eine 1a „Disco-Fox is in the Air“ Nacht, die wir unbedingt mit erleben möchten!



Sunrise, dass sind 2 authentische Jungs vom „Typ Mann von nebenan“, denen man auch privat begegnen kann, denn "Arno & Florian" haben einfach einen „ehrlichen Charme“ der Heutzutage was Besonderes ist und die Mädels begeistern wird.



Sunrise heißt übersetzt aber auch „Sonnenaufgang“ und der geht auf sobald die beiden die Bühne betreten mit ihren neuen Songs

– erstmals Live in der Tanzbar!!! -

wie „Sag mir noch einmal ich Liebe dich, „Wenn ein Stern vom Himmel fällt“

oder meinen Sommerhit 2017 Tipp…"es war Sommer in Avignon“…



Mit „Sunrise“ & „irgendwann vielleicht“ – aus dem Hause „ManiaMusic“- kann man tanzen & träumen in Dauerschleife...

denn alle 12 Songs sind Ohrwürmer, die modern & erstklassig produziert wurden von „DEM Schlager Produzenten „Stefan Pössnicker“.



Im Anhang schon mal vorab den Albumplayer zur CD „irgendwann vielleicht“, die ab sofort überall erhältlich ist & das offizielle Video zu „Du gefallener Engel“ …natürlich aus dem Hause ManiaMusic!





Christiane Brüning, 10.05.2017