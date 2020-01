Die Restless-legs Selbsthilfe:

Veranstaltet am 21.01 um10.Uhr

Ihr erstes Treffen mit Schwerpunkt , Veranstaltungen Vorträge, Seminare,

und Erfahrungsaustausch , 2020,.

Im Gesundheitsamt Karmelitengasse 11 in Augsburg.

Betroffene Angehörige so wie Interessierte sind Wilkommen.



Allen Betroffenen und Angehörigen ein gutes 2020

Wünschen die Gruppenleiter von der

RLS-SHG Augsburg /Stadt-Land