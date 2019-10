Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung - Das ist Neu!

Augsburg : Albaretto, Luther-King-Straße 4 a |

Augsburg: Albaretto I Luther-King-Straße 4 a I 86156 Augsburg



Öffentliche Veranstaltung - kostenlos!



Dienstag, 29.10.2019, Beginn: 19:00 Uhr



Zum Betreuungsrecht gibt es viele neue Entscheidungen. An Aktualität hat das Thema des Vortrags auch sehr zugenommen. Die Möglichkeit schon heute für den späteren Fall einer schweren Erkrankung selbst über sein Schicksal zu entscheiden zu können, sich jetzt schon einen Bevollmächtigten seines Vertrauens und ggf. künftigen Betreuer heraussuchen zu können wird oft genutzt. Allerdings müssen sich Betroffene erst einmal Klarheit über die Unterschiede von Patientenverfügung, Betreuungsverfügung und Vorsorgevollmacht verschaffen.



Ebenso wichtig ist für Angehörige und Betreuer, im Fall von Krankheit oder Betreuungsbedürftigkeit wirksame rechtsgeschäftliche Entscheidungen im Interesse des Kranken oder Betreuten treffen zu können, sei es um Belange des täglichen Lebens zu regeln oder die geeignete ärztliche Behandlung in die Wege zu leiten etc. Über die verschiedenen rechtlichen Möglichkeiten soll der Vortrag von Rechtsanwältin Geiß informieren.



Rechtsanwältin und Fachanwältin f. Familienrecht

Christiane Geiß