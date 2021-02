Online-Qigong zum Jahresbeginn

Es ist noch Winter, aber die Tage werden schon wieder länger. Die Energien der Natur beginnen mehr und mehr zu steigen. Diese möchten wir nutzen um unsere winterliche Trägheit zu lösen und unseren Körper langsam wieder in Schwung zu bringen.Mit aktivierenden und dehnenden Übungen lösen wir Verspannungen und machen uns wieder elastischer.Mit weiteren sanft kreisenden Übungen wirken wir massierend und entspannend auf unsere inneren Organe, wodurch sie in ihrer Funktion gestärkt werden.Gleichzeitig lösen und lockern diese Übungen auch unsere Wirbelsäule, unseren wichtigsten Energiekanal. Somit kann unsere Lebensenergie wieder freier fließen. Wir fühlen uns wieder frisch und vital.Als positiven Nebeneffekt stärken wir damit auch unser Immunsystem, was gerade in diesen Corona-Zeiten äußerst wichtig ist.Diese Qigong-Übungsreihe wird als Online-Training via Zoom durchgeführt und besteht aus 3 Einheiten jeweils montags:22.02.2021 Qigong-Übungseinheit 1 18:30 – 20:0001.03.2021 Qigong-Übungseinheit 2 18:30 – 20:0008.03.2021 Qigong-Übungseinheit 3 18:30 – 20:00Die Übungseinheiten können auch einzeln gebucht werden.Die Kosten pro Einheit: 15 EuroKursleiter: Charito & Leonhard, zertifizierte Lehrer der Europäischen TaijiDao Gesellschaft e.V.Verbindliche Anmeldungen bitte über unser Kontaktformular Nach deiner Email-Anmeldung erhältst Du eine Bestätigungsmail mit den Zahlungsinformationen.Den Link zum Zoom-Meeting schicken wir Dir mit separater Email nach Eingang deiner Kursgebühren.Wir freuen uns auf unser gemeinsames ÜbenCharito & Leonhard