RESTLESS-LEGS SELBSTHILFE

Nun ist es wieder so weit,

Unser 1.Erfahrungsaustausch für 2019 , findet

am 12.02 um 19.Uhr in der Waldgaststätte Viktoria

Sportanlage Süd Augsburg /Haunstetten Ilsungstraße 15.a.

statt. Thema Rückblick 2018-neue Termine Veranstaltungen,

Mitglieder Versammlung München 30.03

und Verschiedenes.

Mitglieder Betroffene und Angehörige sind willkommen



RLS-SHG

Augsburg / Stadt-Land

Aichach ,Friedberg, Bayern-Schwaben

die Gruppenleiter