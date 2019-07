Tauchen Sie ein in die unheimliche Seite von Augsburg und erleben Sie das schaurige & geheimnisvolle Gesicht dieser Stadt!In dieser Stadtführung erkunden wir, wo es in der Fuggerstadt spukt(e) und an welchem Ort Sie lautÜberlieferung einen Schatz finden könnten doch Vorsicht! Der Schatz wird bewacht von drei Geistern!Sie erfahren z.B. auch, warum der Teufel unbedingt in die Stadt am Lech kommen wollte undwo sich nachts das Dorf der Toten befindet.