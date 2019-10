Bunter Kreis und Universitätsklinikum Augsburg suchen junge Medizinforscher für die Herbstferien

Anmeldung zur Medizinischen Kinderakademie startet am 14. Oktober

In den Herbstferien findet die 16. „Medizinische Kinderakademie Augsburg – Dr. Kiebitz“ statt, die der Bunte Kreis zusammen mit dem Universitätsklinikum Augsburg veranstaltet. Am 28. und 29. Oktober 2019 können junge Medizinforscher von acht bis zwölf Jahren in die Rolle von Studierenden schlüpfen und ihren medizinischen Wissensdurst in den Hörsälen des Universitätsklinikums stillen. Interessierte können sich am Montag, 14. Oktober, ab 8 Uhr im Internet unter www.bunter-kreis.de/kinderakademie anmelden. Die Teilnahme inklusive eines kleinen Imbisses ist kostenlos.Zwei Akademietage mit spannenden Vorträgen und Experimenten haben die Ärzte rund um das Team von Dr. Kiebitz wieder geplant:1. Vorlesung: Montag, 28.10.2019, 9 bis 11 UhrThema: Limo rein, Pipi raus. Wie geht das?Referent: Dr. Ulrike Walden, II Kinderklinik2. Vorlesung: Dienstag, 29.10.2019, 9 bis 11 UhrThema: Die Welt sehen, riechen und hören.Referenten: Dr. Monika Jering und Daniel Voggetzer, HNO-KlinikDr. Josef Maertz, AugenklinikWir freuen uns auf zahlreiche interessierte Jungforscher.