25 Jahre Qi Gong und Tai Chi Chuan im Raum für bewusste Bewegung

Augsburg : Raum für bewusste Bewegung |

Die Natur der Bewegung

Am 22.September 2019 ist Tag der offenen Tür

Anlässlich dieses Jubiläums findet am Sonntag den 22.09.2019 ab 10.00 Uhr in der Depotstr.3 . 86199 Augsburg eine Feier mit allerlei Workshops, Vorführungen und Vorträgen zum Thema Tai Chi Chuan und Qi Gong statt.

Neben den Hauptveranstaltungen gibt es immer wieder kleinere Vorführungen.

Diese Veranstaltungen sind alle kostenfrei und eine Voranmeldung ist nicht nötig.





Hautprogramm:



10.30 Uhr – 12.00 Uhr: Qi Gong Workshop zum kennen lernen und mitmachen

(Vorkenntnisse nicht nötig) Bequeme Kleidung, Socken oder Gymnastikschuhe



Vorträge und Vorführungen

Tai Chi Chuan 14.00 – 14.45 Uhr

Schwertform 15.30 – 16.00 Uhr

Push Hand 16.30 – 17.00 Uhr



18.00 Uhr – 19.30 Uhr: Tai Chi Chuan Workshop zum kennen lernen und Mitmachen

(Vorkenntnisse nicht nötig) Bequeme Kleidung, Socken oder Gymnastikschuhe



RAUM FÜR BEWUSSTE BEWEGUNG

Schule für chinesische Atem- und Heilgymnastik

Depotstraße 3 . 86199 Augsburg . Tel. 0821/581139



e.mail: home@bewusste-bewegung.de

www.bewusste-bewegung.de